Ющенко знает, что один кандидат готовит проект фальсификаций «Река»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил СБУ проверить информацию о подготовке технологии фальсификации под кодовым названием «Река».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время общения с представителями СМИ.

По словам В.ЮЩЕНКО, он располагает информацией, что на сегодня готовится ряд проектов с целью сфальсифицировать результаты выборов. В частности, отметил он, проект «Река» предусматривает в целом собрать дополнительных 2 млн. голосов в пользу кандидата, который сегодня «имеет дефицит», чтобы попасть во второй тур.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отказался называть фамилию этого кандидата, но позже добавил, что большинство угроз фальсификации будут исходить в первом туре от БЮТ. «Одна политическая сила, которая потеряла второе место и перешла на третье», - сказал В.ЮЩЕНКО о Юлии ТИМОШЕНКО.

При этом В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что в первом туре Партия регионов вряд ли будет прибегать к фальсификациям, поскольку их представитель сегодня попадает во второй тур и без этого. В то же время Президент не исключил, что такие попытки этой политической силы будут во втором туре.