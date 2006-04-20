Армия Украины перестраивается под стандарт НАТО

В Вооруженных Силах Украины будет создан новый орган военного управления оперативного уровня - Объединенное оперативное командование.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений ШЕЛЕСТ.

По его словам, это обусловлено постепенным переходом системы оперативного управления Вооруженных Сил от пятиступенчатой к трехступенчатой: Генеральный штаб – Объединенное оперативное командование – межвидовая группировка, армейский корпус, воздушное командование.

«Объединенное оперативное командование постепенно переберет на себя функции планирования и руководства миротворческими контингентами. Процедуры планирования и принятия решений в этом органе управления будут полностью отвечать принятым в странах-членах Альянса», – отметил Е.ШЕЛЕСТ.

Также в этом году управления оперативных командований будут лишены функций оперативного планирования. Для ускорения этого процесса Генеральным штабом спланирована передача на протяжении 2006 года управлений двух армейских корпусов с соответствующими комплектами войск в непосредственное подчинение командованию Сухопутных войск.

Запланировано также переформирование воздушных командований в центры управления и оповещения Вооруженных Сил, которые будут охвачены единой системой автоматизированного управления, а в будущем, возможно, – единой системой оповещения НАТО.

Начиная с 2008 года, оперативное планирование будет обеспечивать Объединенное оперативное командование, а планирование территориальной обороны – территориальные управления, созданные на базе оперативных командований.