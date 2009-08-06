Ющенко объяснил, почему отношения с Россией являются стратегическими

Президент Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина настроена на конструктивное развитие отношений с Россией.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время пресс-конференции в Одесской области.

«Для этого есть много мотивов, начиная с того, что Россия является одним из больших государств мира, где находится уникальный ресурс, уникальные возможности, в том числе для реализации украинских интересов - и экономических, и политических, и культурных. Потому для нас это стратегические отношения», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что на таких принципах формируется виденье Украиной двусторонних отношений с РФ, в том числе и по наиболее чувствительным вопросам.