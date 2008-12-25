Яценюк: завтра ВР вернется к рассмотрению проекта госбюджета

Народный депутат от НУ-НС, бывший председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что парламент завтра опять вернется к рассмотрению проекта госбюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам.

Он отметил, что сегодня сначала на голосование нужно было поставить заключение Бюджетного комитета к проекту документа, и направить его в Кабинет министров.

«При таких обстоятельствах правительство могло бы учесть все предложения Бюджетного комитета, и мы бы завтра по-новому начали процедуру рассмотрения. Это, по крайней мере, та процедура, которая предусмотрена Бюджетным кодексом. Я не знаю, почему сложилась такая процедура голосования, но еще ничего не потеряно и завтра фактически опять придется возвращаться к голосованию по бюджету», - сказал он.

В то же время депутат отметил, что перспективы принятия бюджета стали намного сложнее.

А.ЯЦЕНЮК заверил, что голосовал за бюджет, несмотря на то, что он рассчитан на макропараметрах, которые фактически невозможно выполнить.

«Бюджет нужно принимать, потому что в случае его отсутствия это будет негативным сигналом как для внутреннего, так и внешнего инвестора», - добавил он.