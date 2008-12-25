У Кличко заговорили о новой схеме раздачи киевской земли - коррупционной

Блок Виталия Кличко заявляет, что Киевский городской совет должен установить мораторий на выделение гражданам в частную собственность столичной земли, пока не будет разработки соответствующего Положения о порядке и процедуре выделения земельных участков физическим лицам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

“Не имея свободных под застройку территорий, Киевсовет на каждой сессии передает гражданам в пользование по несколько гектаров земли для «ведения хозяйства». Преимущественно это заповедные земли или лесной фонд столицы», - заявил, в частности, депутат Блока Виталия Кличка Анатолий КОВАЛЕНКО.

Он утверждает, что на сессии Киевсовета 25 декабря “большинство собирается отдать” 48 гражданам почти 5 гектаров земли, свободной от застройки, при том, что уже 3 года в Киеве нет свободной сотки, и до 2020 года их не будет. “Однако, несмотря на это, в частную собственность раздаются земли Троещины, Чапаевки, Жулян, Бортничей. Только на одной из последних сессий Киевсовета были переданы гражданам 39 участков площадью почти 4 га во недавно созданном переулке Луговой. И эти земли входят в состав лесного фонда города. Интересно, что все ходатайства по участкам оформлены одной датой – 17 июля 2007 года», - заявил А.КОВАЛЕНКО.

По его словам, “власть находит возможность отдавать земли «своим» людям», в то самое время, как в распоряжении Блока Виталия Кличко есть обращения граждан, которым действующая городская власть уже несколько лет отказывает в получении земельных участков, хотя они подали свои ходатайства в срок намного раньше тех, кто уже получил свою землю.

«Все это похоже на новую коррупционную схему, когда земельные участки бесплатно передаются гражданам, а затем искупаются и объединяются. Из-за такой «скрытой распродажи» страдает не только заповедный фонд и лесное хозяйство, но и бюджет города, который не получает доходы от операций с землей», - отмечает депутат.

«Выделение земли должно происходить прозрачно и в порядке очереди на равных условиях для всех киевлян», - убеждены в Блоке Кличко.