Украину призвали провести достоверную проверку е-деклараций чиновников – заявление США, Канады и ЕС

Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Канада призывают Украину провести независимую и достоверную проверку электронных деклараций чиновников.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении посольств Канады, Соединенных Штатов Америки и Представительства Евросоюза по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

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«Настоятельно призываем к проведению независимой и достоверной проверки представленных электронных деклараций», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственные и особо ответственные должности.

Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.