КНДР производит свои баллистические ракеты KN-23 по технологии 50-летней давности, – BI

В частности, эта ракета оснащена двигателем, который на 50 % больше, чем у российских аналогов, однако дальность её полета аналогична.

Северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которые РФ использует для атак по Украине, были созданы по методам 50-летней давности. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Минобороны Украины.

Отмечается, что для анализа были взяты ракеты KN-23 и KN-24, которые РФ запускала по Украине в начале 2024 года. В частности, отчет показал, что хотя эти ракеты и имеют сходство с российскими аналогами, однако они используют менее энергоэффективное топливо и двигатели, которые были на 50% больше и летали на ту же дальность.

Также отмечается качество пайки на этих ракетах и наконечники ракет, которые были покрыты графитом. Отмечается, что это "относительно дешевое решение" для защиты от тепла во время полета.

Видео дня

Издание напоминает, что КНДР впервые представила свою ракету KN-23 во время военного парада в 2018 году. И ее частично сравнивают с российской баллистической ракетой малой дальности "Искандер-М". Тогда как уже через год была представлена ракета KN-24, которая имеет некоторые сходства с тактической баллистической ракетой ATACMS американского производства.

Также отмечается, что в северокорейских ракетах обнаружили "гражданские компоненты от ведущих брендов", что может свидетельствовать о том, что КНДР пытается обойти санкции. В частности, издание напоминает заявление украинского ГУР в 2024 году о том, что в найденных северокорейских ракетах были обнаружены компоненты от компаний из Китая, Японии, Швейцарии, Великобритании и США.

Сотрудничество РФ и КНДР: важные новости

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что КНДР испытывает бомбу, нацеленную против энергетической инфраструктуры. В частности, это оружие вместо взрывчатки использует электромагнитную энергию.

Как отметил британский аналитик Джон Хэммингс, участие войск КНДР в войне против Украины на Курской дуге, несмотря на огромные потери, стало одним из ключевых факторов трансформации и модернизации Корейской народной армии. По его словам, боевой опыт, полученный на фронте, а также технологическое сотрудничество с Россией уже запускают системные изменения в доктрине, вооружении и оборонно-промышленной базе Пхеньяна.

Вас также могут заинтересовать новости: