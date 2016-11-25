Минюст не согласовал разработанный НАПК порядок проверки е-деклараций

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

В Минюсте, серид прочего, обратили внимание на то, что в повестке не указаны сроки начала проверок, их продолжительность, отсутствуют требования к содержанию выводов по результатам проверки, а также требования к достоверности информации и источников ее получения.

Читайте такжеНАПК открыли доступ к базам данных Нацкомиссии по ценным бумагам для проверки деклараций

Также, сотрудники министерства указали на неточности в формулировках и противоречия с другими нормативными актами, что может стать причиной опротестования решений НАПК в судебном порядке.

Также в Минюсте отметили, что предусмотренная документом возможность единоличного принятия решения членом комиссии противоречит приницпу коллегиальности, положенного в основу работы НАПК.

"Мы проверяем все нормативные акты, которые утверждают субъекты властных полномочий. Отказываем в регистрации, если они не соответствуют требованиям законодательства или приводят к нарушению прав человека", - отметили в Минюсте.

"К сожалению, коллеги из НАПК решили пойти путем публичного обвинения Минюста вместо устранения недостатков в утвержденном Порядке", - отметил Петухов.

По его словам, Минюст заинтересован в том, чтобы утвержденный порядок четко регулировал процедуру проверки, и нарушители не могли избежать уголовной ответственности.

Перед этим заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий написал на своей странице в Facebook, что Министерство юстиции заблокировало работу по проверке электронных деклараций украинских чиновников.

Читайте такжеНАБУ открыло первые уголовные производства по результатам проверок е-деклараций чиновников

Он отметил, что НАПК до сих пор не получило замечания от Минюста относительно порядка проверки деклараций. Также Радецкий отрицает, что никто из министерства не был привлечен к разработке проектов этих документов.

По его словам, директор департамента Минюста присутствовал на публичном обсуждении порядка проверки деклараций, которое состоялось 3 ноября. Заместитель председателя НАПК отметил, что надеялся услышать замечания относительно документа во время заседания, а не через две недели после отправки проектов в Министерство юстиции на государственную регистрацию.