Отчет Космических сил США предсказывает будущий конфликт с Китаем, – The Washington Times

Отмечается, что космическое оружие Пекина станет движущей силой "войны с неограниченным спектром".

Китай быстро наращивает возможности ведения космических боевых действий и к 2040 году перейдет к операциям низкого уровня, используя передовые технологии, направленные на ослабление Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом отчете Космических сил, пишет The Washington Times.

Отчет описывает мрачное видение конфликта с Пекином ниже уровня объявленной войны в течение следующих 14 лет.

"До 2040 года операционная среда будет характеризоваться постоянной, трудноуловимой конкуренцией ниже уровня объявленной войны. Граница между миром и конфликтом стала размытой на фоне непрерывной электромагнитной активности, киберопераций и скрытого вмешательства в орбитальные режимы", – отметили в Космических силах.

Согласно документу, до этой даты крупной войны с Китаем или Россией не ожидается, но долгосрочный конфликт в космосе и других сферах военных действий будет продолжаться.

Аналитики, используя термин Пекина для обозначения передовых боевых возможностей, отмечают, что китайские инвестиции в космический сектор направлены на поддержку "информатизированной" и "интеллектуальной" войны. Кроме того, 2040 год является официально определенной КНР датой, чтобы выйти на один уровень с США по мощности космических сил.

Материалы отчета свидетельствуют, что Китай разрабатывает передовые военные и военно-гражданские ноу-хау двойного назначения, а также будет использовать оружие направленной энергии, оружие на базе ИИ, возможности интерфейса "мозг-компьютер" и "метаматериалы" – искусственно созданные структуры, предназначенные для управления светом, звуком и электромагнитными волнами.

Конкуренция США и Китая

Как сообщал УНИАН, по данным источников издания The New York Times, в Пентагоне пришли к выводу, что американская программа создания беспилотных боевых дронов отстает от китайской.

Поэтому американские военные побудили оборонные компании к активизации. Производство дронов с ИИ стартапа Anduril из Калифорнии началось на 3 месяца раньше запланированного, что отражает такие усилия.

Главная задача новых разработок – самостоятельная работа с использованием искусственного интеллекта. Технология снижает необходимость вмешательства человека в принятие решений о том, когда поразить движущуюся цель или защититься от атаки.

Как пишет издание, некоторые дроны уже сейчас координируют атаки на скоростях и высотах, которых могут достичь лишь немногие пилоты-люди. А центральные системы, управляемые искусственным интеллектом, анализируют разведывательные данные, чтобы быстро рекомендовать цели для авиаударов.

