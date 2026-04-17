В Аргентине пастух случайно обнаружил останки гигантского динозавра

По словам учёных, новое место находки позволяет существенно дополнить представления о развитии этих животных на Южном полушарии.

В Аргентине пастух случайно наткнулся на останки гигантского динозавра возрастом около 155 миллионов лет, пишет Spiegel.

Речь идет о ранее неизвестном длинношеем ящере, которого назвали Бихарракозавр дионидей (Bicharracosaurus dionidei).

По оценкам немецко-аргентинской группы ученых, его длина могла достигать примерно 20 метров.

Поясняется, что динозавра назвали в честь пастуха Диониде Меси, который и нашел останки. Родовое название происходит от испанского слова bicharraco, что означает "большое животное". Сейчас ископаемые останки хранятся в Палеонтологическом музее Эгидио Ферульо.

В частности, были обнаружены части позвоночника с более чем 30 шейными, грудными и хвостовыми позвонками, несколько ребер и фрагмент таза. Строение костей свидетельствует, что это была взрослая особь, обитавшая на древнем южном континенте Гондване. Скелет имеет черты, сходные с африканским Giraffatitan – представителем брахиозавридов из Танзании. В то же время некоторые особенности, в частности строение позвонков, напоминают Diplodocus и его сородичей из Северной Америки.

"Длинношеие динозавры – зауроподы – с массивными телами, длинными шеями и хвостами и небольшими головами для многих олицетворяют типичный образ динозавра. Именно к этой группе относятся самые крупные наземные животные в истории, длина которых могла достигать 40 метров; среди самых известных – Diplodocus и Brachiosaurus", – говорится в статье.

По словам автора исследования, докторантки Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Александры Ройттер, эволюционный анализ показывает, что это существо было родственно брахиозавридам – и это может быть первая находка таких динозавров юрского периода в Южной Америке.

Руководитель исследования Оливер Раухут подчеркнул, что открытие имеет большое значение для науки. До сих пор знания об эволюции зауроподов позднего юрского периода основывались преимущественно на находках из Северного полушария, тогда как на юге долгое время существовала лишь одна важная локация – в Танзании. Новое место находки в аргентинской провинции Чубут позволяет существенно дополнить представление о развитии этих животных на Южном полушарии.

