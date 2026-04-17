'ПриватБанк' повысил цены на валюту: курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара при расчетах по банковским картам составляет 44,05 грн, евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 апреля, вырос на 20 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,45 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 19 копеек и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой вырос на 27 копеек – до 52,08 гривни.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,42 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 15 апреля – 51,33 грн/евро).

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 апреля, вырос на 23 копейки и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривни за евро.

