НАПК утвердило механизмы проверки е-деклараций и мониторинга образа жизни чиновников

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

Как отметил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, этот документ определяет единые подходы уполномоченных лиц НАПК к проведению контроля и полной проверки поданных деклараций.

Он сообщил, что, согласно этому порядку, агентство проводит по декларациям три вида контроля. В частности, речь идет о своевременности предоставления деклараций, правильности и полноте заполнения, а также логическом и арифметическом контроле.

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Таким образом, отмечается, что по результатам проверки уполномоченный НАПК составляет заключение о результатах проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Также сегодня на заседании НАПК был принят “Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления”.

В агентстве заверили, что в ближайшее время оба документа будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн денежных средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

Ранее в НАПК заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу же после утверждения порядка их проверки.