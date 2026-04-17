В Украине рухнули цены на огурцы: сколько стоит килограмм

Импорт польских овощей оказывает давление на цены.

Стоимость огурцов в Украине, предлагаемых тепличными комбинатами, за неделю упала в среднем на 21%. Сейчас овощ продается в диапазоне 90-145 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что спрос на рынке стабильный, но сдержанный. Поэтому увеличение производства огурцов украинскими тепличными комбинатами повлияло на избыток предложения – а значит, и на снижение цен.

Помимо увеличения остатков на складах крупных тепличных хозяйств, цены на огурцы начали снижаться и из-за польского импорта. Многие украинские поставщики сформировали на прошлой неделе значительные запасы польского огурца, который сейчас вынуждены распродавать по 70 грн/кг.

Видео дня

Несмотря на стремительное подешевение овоща, цены на тепличные огурцы в Украине в среднем на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец гладкий на развес украинского производства в Varus продают по 159,9 грн/кг.

Украинский огурец в "Сильпо" могут продавать по 189 гривен за килограмм.

Тепличные огурцы со скидкой в АТБ стоят 149,89 грн/кг вместо 159,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Традиционный "напарник" огурцов – помидоры – подорожали на прошлой неделе в среднем на 10%. Сейчас цена на этот овощ выше на 77%, чем была год назад.

В связи с сокращением запасов прошлогоднего урожая в хранилищах, в Украине начали дорожать и овощи борщевого набора. Так, белокочанная капуста подорожала на 25%. Ранее выросли цены и на морковь. Все эти овощи за год, напротив, значительно подешевели.

