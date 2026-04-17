Том Круз возвращается в третью часть фильма 'Топ Ган'

Актёр снова сыграет роль пилота.

Известный американский актер Том Круз возвращается в приключенческую драму "Топ Ган 3", также известную как "Лучший стрелок".

Как пишет издание Variety, об этом официально сообщила студия Paramount. Отмечается, что Том снова сыграет в фильме спустя 36 лет после своей дебютной роли пилота.

Кстати, о продолжении блокбастера режиссера Джозефа Косински впервые было объявлено еще в 2024 году. Автором третьей части снова станет Эрен Крюгер, который написал сценарий к предыдущей части фильма "Топ Ган: Меверик" вместе с Эриком Уорреном Сингер и Кристофером МакКуорри.

"Топ Ган: Меверик" стал блокбастером, когда многие кинотеатры еще были закрыты во время пандемии COVID-19. Фильм собрал 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате при бюджете в 170 миллионов", – отмечают создатели и надеются на повторный успех "Топ Гана 3".

Когда именно планируется премьера фильма – пока неизвестно.

Напомним, ранее вышел тизер нового фильма с Томом Крузом под названием "Диггер". Премьера картины запланирована на октябрь этого года.

