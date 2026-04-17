Небо над Европой могут 'закрыть': запасов авиатоплива осталось на считанные недели, - СМИ

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что запасов авиационного топлива у Европы "осталось примерно на шесть недель". Об этом сообщает Euronews.
Бироль предупредил о возможных отменах рейсов. По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе "мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива".
Нидерландская авиакомпания KLM уже предупредила, что сокращает 160 рейсов в и из амстердамского аэропорта Схипхол в следующем месяце, что составляет около 1% всех ее европейских маршрутов.
Сообщается, что на сегодняшний день Австрия, Болгария и Польша имеют большие запасы авиационного топлива. В Великобритании, Исландии и Нидерландах ситуация самая плохая, а Франция находится где-то посередине, если говорить о запасах топлива.
По мнению специалистов, последствия дефицита не будут одинаковыми для всех аэропортов и авиакомпаний.
"Небольшие аэропорты, расположенные в глубине страны, окажутся в худшем положении, чем основные хабы", – говорит экономист банка ING Рико Луман.
Ранее Международный совет аэропортов Европы направил в Европейскую комиссию письмо, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не начнут ходить через Ормузский пролив.
"Сейчас ситуация в проливе критическая, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет для экономического роста и инфляции во всем мире", – говорит Бироль.
Последствиями, по его словам, станут повышение цен на бензин, газ и электроэнергию. Бироль считает, что экономические последствия будут ощущаться неравномерно, ведь некоторые страны пострадают сильнее других. Речь идет, в первую очередь, о развивающихся странах – бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки.
"Затем это дойдет до Европы и Америки", – добавил глава Международного энергетического агентства.
Бироль выступил против взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он считает, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.
Блокада Ормузского пролива – главное
Блокада, введенная Ираном (позже блокаду также объявили США), угрожает всей мировой торговле нефтью и нефтепродуктами.
Дело в том, что Ормузский пролив является жизненно важной артерией мирового нефтяного рынка, ведь через него проходит около четверти глобальной морской торговли нефтью.
Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ экспортируют нефть через Ормузский пролив, причем примерно 85% этих поставок направляется в страны Азии.
В странах Персидского залива также действуют нефтеперерабатывающие заводы, производящие значительные объемы дизельного топлива, лиголина (сырья для изготовления пластмасс и бензина) и других нефтепродуктов, которые экспортируются в различные регионы мира через Ормузский пролив.
Помимо энергоносителей, Ормузский пролив также является важным транспортным коридором для перевозки таких товаров, как алюминий, удобрения и даже гелий, используемый в производстве полупроводников.
Ранее УНИАН писал, что из-за блокады Ормузского пролива цены на алюминий выросли до четырехлетнего максимума.