Небо над Европой могут 'закрыть': запасов авиатоплива осталось на считанные недели, - СМИ

Европейская авиация в значительной степени зависит от импорта топлива с Ближнего Востока.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что запасов авиационного топлива у Европы "осталось примерно на шесть недель". Об этом сообщает Euronews.

Бироль предупредил о возможных отменах рейсов. По его словам, если Ормузский пролив не будет вновь открыт, то в Европе "мы скоро услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива".

Нидерландская авиакомпания KLM уже предупредила, что сокращает 160 рейсов в и из амстердамского аэропорта Схипхол в следующем месяце, что составляет около 1% всех ее европейских маршрутов.

Видео дня

Сообщается, что на сегодняшний день Австрия, Болгария и Польша имеют большие запасы авиационного топлива. В Великобритании, Исландии и Нидерландах ситуация самая плохая, а Франция находится где-то посередине, если говорить о запасах топлива.

По мнению специалистов, последствия дефицита не будут одинаковыми для всех аэропортов и авиакомпаний.

"Небольшие аэропорты, расположенные в глубине страны, окажутся в худшем положении, чем основные хабы", – говорит экономист банка ING Рико Луман.

Ранее Международный совет аэропортов Европы направил в Европейскую комиссию письмо, в котором говорится, что нехватка авиационного топлива может начаться в начале мая, если танкеры не начнут ходить через Ормузский пролив.

"Сейчас ситуация в проливе критическая, и это будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. И чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет для экономического роста и инфляции во всем мире", – говорит Бироль.

Последствиями, по его словам, станут повышение цен на бензин, газ и электроэнергию. Бироль считает, что экономические последствия будут ощущаться неравномерно, ведь некоторые страны пострадают сильнее других. Речь идет, в первую очередь, о развивающихся странах – бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки.

"Затем это дойдет до Европы и Америки", – добавил глава Международного энергетического агентства.

Бироль выступил против взимания платы с судов за прохождение через пролив, которую, как сообщается, установил Тегеран. Он считает, что превращение этого правила в постоянное может создать прецедент, который может быть применен к другим водным путям.

Блокада Ормузского пролива – главное

Блокада, введенная Ираном (позже блокаду также объявили США), угрожает всей мировой торговле нефтью и нефтепродуктами.

Дело в том, что Ормузский пролив является жизненно важной артерией мирового нефтяного рынка, ведь через него проходит около четверти глобальной морской торговли нефтью.

Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ экспортируют нефть через Ормузский пролив, причем примерно 85% этих поставок направляется в страны Азии.

В странах Персидского залива также действуют нефтеперерабатывающие заводы, производящие значительные объемы дизельного топлива, лиголина (сырья для изготовления пластмасс и бензина) и других нефтепродуктов, которые экспортируются в различные регионы мира через Ормузский пролив.

Помимо энергоносителей, Ормузский пролив также является важным транспортным коридором для перевозки таких товаров, как алюминий, удобрения и даже гелий, используемый в производстве полупроводников.

