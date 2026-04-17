Министр обороны Эстонии: Не ждите распада НАТО, мы доверяем США

Эстония предупреждает, что без США Европа пока не готова к войне, но распада НАТО не будет.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО не распадется, а США останутся гарантом безопасности для союзников даже на фоне роста напряженности, пишет Reuters.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не сомневается в готовности США защитить союзников в случае возможного нападения России.

"Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам", – заявил он во время визита в Вильнюс.

Напряженность в Альянсе

В последнее время в НАТО усилились противоречия, в частности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из альянса. Дискуссии также обострились из-за вопросов безопасности в районе Ормузского пролива и ситуации вокруг Гренландии.

Впрочем, Певкур сравнил нынешнюю ситуацию с "долгосрочным браком", в котором конфликты неизбежны, но не означают разрыва.

Министр признал, что европейские страны пока не способны самостоятельно противостоять военной угрозе. По его словам, союзникам нужно значительно увеличить оборонные расходы. Несмотря на это, Эстония демонстрирует один из самых высоких показателей в НАТО, планируя потратить более 5% ВВП на оборону.

Певкур также призвал Альянс обратить внимание на ситуацию вокруг Ирана. По его мнению, стабилизация там позволит США вновь сосредоточиться на поддержке Украины.

"Для нашего региона это остается главной проблемой", – подытожил он.

На днях Дональд Трамп устроил истерику прямо в эфире, обвинив НАТО в том, что они не оказали достаточной поддержки США во время войны с Ираном.

WSJ пишет, что из-за таких заявлений в Европе растет беспокойство относительно будущего американской гарантии безопасности. Поэтому страны НАТО начали обсуждать план действий на случай, если США могут сократить свое участие или даже выйти из Альянса.

