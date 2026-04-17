Могут ли россияне форсировать Днепр через острова в Херсонской области: эксперт оценил шансы

Он отмечает, что на островах окопаться и закрепиться невозможно.

Попытки форсировать реку Днепр в Херсонской области будут еще большим самоубийством, чем попытки закрепиться на островах. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, зачем российские захватчики снова начали высаживаться на острова в Херсонской области на Днепре.

"Для меня это загадка. Когда они высаживаются на острова – там деревьев почти нет, только кусты примерно в рост человека. На таком острове втыкаешь лопату в землю: выкопал – и там уже вода стоит в этой яме, потому что грунтовые воды очень высоко. Окопаться там нереально", – поделился Нарожный.

Видео дня

Он отметил, что эти острова не являются тем местом, где можно закрепиться.

"Максимум, что можно сказать: можно зайти на этот остров и после этого куда-то дальше двигаться. Но с тем количеством людей, которым они заходят на эти острова, говорить о каком-то форсировании Днепра или высадке в Херсоне – это практически нереально. Это будет еще большее самоубийство, чем высадка на самом острове", – подчеркнул эксперт.

Обстрелы Херсона – важные новости

Как сообщал УНИАН, 3 апреля российские оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на пассажирский автобус в Херсоне. Все пассажиры получили ранения.

Уже 7 апреля российские захватчики нанесли многочисленные удары по Херсону и пригородам, что привело к гибели по меньшей мере четырех человек и большому количеству раненых. Агрессоры непрерывно обстреливали жилую застройку около получаса.

Вас также могут заинтересовать новости: