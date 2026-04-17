У России дырявая ПВО: эксперт рассказал, к каким последствиям это привело

Уничтожение российских мощностей по производству оружия поможет Украине остановить полномасштабную войну.

Россияне перебрасывают все больше средств противовоздушной обороны (ПВО) на оккупированные украинские территории, чтобы остановить постоянные удары ВСУ по своим военным объектам.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире Радио NV. Как отметил эксперт, оккупированный Донецк – это огромная военная база, и способность Сил обороны наносить удары по всем логистическим путям вокруг города является огромной проблемой. В городе хранятся боеприпасы, топливо, и находится личный состав врага. "И теперь все это будет уничтожаться", – отметил Нарожный.

Он добавил, что удары по российским объектам на временно оккупированных территориях происходят буквально каждый день.

"Нужно понимать контекст: большинство систем ПВО врага находятся именно на временно оккупированных территориях. То есть там они пытаются максимально все прикрыть, но, все равно, у них ничего не получается", – отметил Нарожный.

Вместе с тем, непосредственно на российской территории системы ПВО присутствуют фрагментарно, прикрывая некоторые отдельные объекты.

"Именно поэтому мы видим и горящий Туапсинский НПЗ, и огромное количество ударов по территории врага. И они никак не могут этому помешать", – добавил Нарожный.

Почему это происходит

По его словам, существует несколько причин такого положения дел. В частности, одна из них заключается в том, что россияне не начали развивать систему ПВО по такому принципу, как это делает Украина. Речь идет о мобильных огневых группах, дронах-перехватчиках и малой авиации.

"Сказать, что мы полностью доминируем в воздухе, я бы сказал нет. Но у них настолько дырявая система ПВО, что мы можем наносить удары как на временно оккупированных территориях, так и вглубь территории России. Это будет продолжаться и в дальнейшем. И восстановить эту систему ПВО они уже банально могут и не успеть", - подчеркнул Нарожный.

Он подчеркнул, что Украине нужно остановить производство оружия Россией, остановить российскую экономику, чтобы она не получала деньги на продолжение войны. Это должно повлиять на прекращение войны.

Что защищает Москва

При этом его спросили, действительно ли у Москвы все больше скапливается средств ПВО.

Эксперт рассказал, что в РФ есть три наиболее защищенных района. Это Москва, Калининград, временно оккупированный Крым и другие оккупированные территории Украины.

Он сослался на данные OSINT-аналитиков, что из Москвы и Калининграда примерно 30% систем ПВО снято и переброшено на временно оккупированные украинские территории "в надежде остановить бесконечные украинские атаки, которые идут волна за волной".

Российская ПВО

Как сообщал УНИАН, РФ наращивает количество средств ПВО в районе резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае. Вместе с тем, Россия до последнего будет пытаться защитить Москву от украинских дроновых ударов, но скоро они уже могут ощутить последствия атак Сил обороны.

При этом военный обозреватель Денис Попович отмечал, что благодаря постоянному уничтожению российской ПВО на линии фронта у россиян образовались "огромные коридоры", которыми пользуются украинские операторы БПЛА для ударов по территории России.

