Один автомобиль стал бесспорным лидером рынка гибридов в Украине: названа модель

Эксперты Института исследований авторынка подвели итоги по сегменту легковых автомобилей с гибридными силовыми установками за первый квартал этого года. Выводы можно найти на сайте организации .

Первый квартал подтвердил: распространение гибридов в Украине – это не только тренд на экологичность, но прежде всего прагматичный экономический выбор.

На фоне роста к концу первого квартала цен на бензин до 72 грн и на дизель до 86 грн гибриды вновь показали себя как реальная альтернатива, позволяющая сохранять мобильность при приемлемых затратах на топливо.

По сравнению с пиковым четвертым кварталом прошлого года на рынке наблюдается незначительное сезонное снижение активности, при этом в годовом исчислении сохраняется положительная динамика.

Наибольшая доля на рынке у "гибридов" среди новых автомобилей, здесь их почти треть, а именно – 32%. В импорте подержанных автомобилей они занимают 7,7%, а на внутреннем рынке – лишь 2,4%.

Внутренний рынок гибридов

На внутреннем вторичном рынке бесспорно доминируют гибридные автомобили японского производства. Покупатели отдают предпочтение проверенным решениям, которые на протяжении многих лет подтверждают свою надежность и выносливость.

Кроссоверы и седаны Toyota воспринимаются как своеобразная "твердая валюта": они медленно обесцениваются и отличаются значительным ресурсом, что особенно важно при выборе автомобиля с пробегом. На первом месте расположилась Toyota RAV4 – ее показатель составляет 449 единиц.

Импорт подержанных гибридов

В сегменте свежепривезенных гибридов наблюдается заметный сдвиг в сторону универсальных кроссоверов. Хотя классические модели, давно ассоциирующиеся с понятием "гибрид", до сих пор остаются среди лидеров, их постепенно вытесняют современные SUV.

Мартовский рост цен на топливо существенно подогрел интерес к таким машинам, сделав импорт гибрида очень привлекательным вариантом. На первом месте в этом сегменте расположился Ford Escape/Kuga (226 единиц).

Рынок новых гибридов

Сегодня сегмент новых гибридов – это зона уверенного доминирования одного японского бренда. Результат в 1099 проданных Toyota RAV4 (колоссальный отрыв от других моделей) за квартал говорит сам за себя.

По мнению специалистов, это фактически новый "народный" автомобиль. "Сочетание надежности, узнаваемости и реальной экономии топлива делает эту модель недосягаемой для конкурентов", – отмечают в Институте исследований авторынка.

Помимо "японцев", в ТОП-10 стабильно присутствуют премиальные немецкие бренды, флагманские SUV которых в гибридных версиях стали одним из основных выборов как для корпоративных автопарков, так и для частных покупателей.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в течение прошлого месяца автопарк страны пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользуется Hyundai Tucson. Модель ценят за современный дизайн, широкий выбор экономичных силовых агрегатов, высокий уровень оснащения и доступную цену.

В то же время среди новых дизельных легковых автомобилей лидером в марте стал Renault Duster, который традиционно пользуется высоким спросом на украинском рынке благодаря сочетанию надежности, приспособленности к сложным дорожным условиям и экономичных двигателей.

