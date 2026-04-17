Мир теряет дешевую нефть: цены не вернутся к 'нормальному' уровню, - The Independent

Мир стоит на пороге завершения эпохи дешевой нефти, отмечают эксперты.

Мировые нефтяные рынки оказались под давлением из-за войны между США, Израилем и Ираном. Цены на "черное золото" могут никогда не вернуться к "нормальному" уровню, пишет газета The Independent.

Отмечается, что одной из ключевых причин стала остановка судоходства через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20% мировых поставок нефти и газа.

Глубокая неопределенность относительно продолжительности конфликта привела к появлению так называемой "премии за риск". Это дополнительные расходы, заложенные в цены на нефть из-за возможных перебоев с поставками. Ситуацию осложняют рост страховых расходов, сокращение морских перевозок и более длинные маршруты, по которым обходят Ближний Восток.

Несмотря на то, что на этой неделе цены на нефть опустились ниже $100 за баррель на фоне надежд на мирное соглашение, они остаются высокими. До начала конфликта на Ближнем Востоке цены держались на уровне $70-$80 за баррель. Это почти тот уровень, на котором они в среднем находились в "нормальные" времена на протяжении большей части последних двух десятилетий.

Впрочем, эксперты ставят под сомнение именно возвращение к этой "норме". Поскольку главная проблема может заключаться не во временных перебоях, а в завершении эпохи дешевой нефти.

Подорожание нефти имеет цепной эффект: растут цены на топливо, перевозку товаров, поездки на работу и путешествия. Кроме того, многие удобрения являются продуктами нефтехимии, что создает дополнительное давление на сельское хозяйство.

По данным Министерства энергетики США, нефтехимические продукты используются в производстве более 6 тыс. товаров повседневного спроса. Во многих случаях это связано с тем, что нефтехимические продукты являются ключевым сырьем для производства пластика. Но другие товары в этом списке могут удивить, например, аспирин, средство для мытья посуды, зубная паста и красители.

Хотя мир неоднократно переживал нефтяные кризисы, ранее рост цен компенсировался новыми месторождениями и технологиями. Это помогло США стать крупнейшим производителем сырой нефти в конце 2010-х годов.

Однако на этот раз производственные мощности по всему Ближнему Востоку понесли значительные повреждения, на восстановление которых могут уйти годы. Теперь вопрос заключается не только в наличии нефти, но и в возможности ее стабильной и дешевой добычи.

Мировая экономика также меняет подход к ресурсам. Если раньше доминировала модель минимальных запасов, то после пандемии и войны в Украине страны перешли к созданию резервов на случай кризисов. Чтобы хранить больше нефти и газа, необходимы дополнительные расходы на хранение, инфраструктуру и страхование.

Конец дешевой нефти не означает конец использования нефти. Это означает более высокие расходы, которые будут все больше закладываться в повседневные расходы.

В то же время уже наблюдаются изменения в поведении, поскольку уже есть признаки того, что люди меньше путешествуют, активнее пользуются общественным транспортом и переходят на электротранспорт. Промышленность также инвестирует в энергоэффективность и "зеленую" энергетику не из экологических соображений, а из-за экономической необходимости.

8 апреля цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии между США и Ираном. Стоимость нефти марки Brent тогда упала на $18, вплотную приблизившись к отметке в $90 за баррель.

Однако после провала первого раунда переговоров между странами, а также из-за продолжающегося существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе цены на нефть вновь начали расти, достигнув более $100 за баррель.

16 апреля котировки после некоторого снижения возобновили рост, поскольку участники рынка сомневаются, что США и Иран смогут договориться о прекращении войны.

