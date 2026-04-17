The Dog Stars: вышел трейлер постапокалиптического фильма Ридли Скотта с Джейкобом Элорди

Кинокомпания 20th Century Studios показала первый трейлер постапокалиптического научно-фантастического фильма The Dog Stars, который в украинском прокате получил локализованное название "Созвездие Большого Пса".

Это новый фильм культового английского режиссера Ридли Скотта после двухлетнего перерыва – его предыдущая работа, зрелищный экшн "Гладиатор II", вышла осенью 2024 года. Также фильмография ныне 88-летнего кинематографиста насчитывает такие кинохиты, как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Марсианин", "Последняя дуэль", "Дом Гуччи", "Наполеон" и многие другие.

На этот раз в центре сюжета окажется пилот Хиг, который пытается выжить в постапокалиптическом мире, в котором страшный вирус гриппа уничтожил большую часть человечества. Теперь молодой человек, у которого болезнь забрала жену, должен объединиться с другими выжившими, чтобы спастись от банды бродячих мародеров, которых называют себя Жнецами.

Главную роль в фильме получил австралийский актер Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", "Грозовой перевал", сериал "Эйфория").

Также в фильме задействованы Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам тут не место", "Сикарио", "Дэдпул 2", "Оружие", "Достать ножи: Проснись, мертвец"), Маргарет Куолли ("Однажды... в Голливуде", "Субстанция", "Бедные-несчастные", "Наследник"), Гай Пирс ("Мементо", "Железный человек 3", "Прометей", "Бруталист"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Часы", "Джуно", "Прислуга", "Роузы") и Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Доктор Стрэндж", "Оружие", сериал "Проблема трех тел").

В украинский прокат фильм со звездным актерским составом выйдет 27 августа 2026 года.

