Гегсет процитировал вымышленный библейский отрывок из фильма 'Криминальное чтиво'

Некоторые пользователи и СМИ предположили, что он считал, будто читает подлинные слова Священного Писания.

Министр обороны США Пит Хегсет в среду повторил молитву авиационной спасательной группы, заимствованную из сцены фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Как сообщает The Hill, во время службы в Пентагоне Хегсет сказал, что молитва, которая называется CSAR 25:17, что является очевидной отсылкой к Иезекиилю 25:17 в Библии, была прочитана во время миссии по возвращению пилота американского истребителя F-15E, сбитого в Иране в начале этого месяца.

"Итак, молитва называется CSAR 25:17, и она звучит так, и помолитесь со мной, пожалуйста, так: "Путь сбитого летчика со всех сторон окружен несправедливостью эгоистов и тиранией злых людей. Блажен тот, кто во имя общества и долга ведет заблудших через долину тьмы, ибо он поистине является хранителем своего брата и тем, кто находит заблудших детей", – сказал он.

Видео дня

"И я с великой местью и яростным гневом обрушусь на тех, кто попытается захватить и уничтожить моего брата, и ты узнаешь, что мой позывной – Сэнди 1, когда я отомщу тебе", – добавил он. Отмечается, что персонаж Сэмюэля Л. Джексона декламирует собственную модифицированную версию Иезекииля 25:17 в фильме "Криминальное чтиво", прежде чем застрелить другого мужчину.

В библейском отрывке написано: "И Я совершу над ними великую месть жестокими наказаниями, и они узнают, что Я – Господь, когда Я совершу над ними Свою месть".

В интернете распространились видео, на которых Хэгсет читает молитву, и некоторые пользователи и СМИ предположили, что он считал, будто читает настоящие слова Священного Писания.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отреагировал на насмешки в заявлении в сети X.

"В среду министр обороны Хегсет поделилась специальной молитвой, известной как молитва CSAR, которую использовали отважные бойцы из "Сэнди-1", возглавлявшие дневную спасательную миссию Dude 44 Alpha из Ирана, и которая, очевидно, была вдохновлена диалогами из "Криминального чтива". Однако и молитва CSAR, и диалог в "Криминальном чтиве" были отражением стиха Иезекииля 25:17, как четко указала министр Хегсет в своем выступлении на молитвенном служении. Тот, кто говорит, что он неправильно процитировал Иезекииля 25:17, распространяет фейковые новости и не знает реальности", – добавил он.

Заявления Гегсета по поводу Ирана

Как сообщал УНИАН, Гегсет заявил, что главным условием возможного перемирия с Ираном является полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. По его словам, согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые Тегеран не имеет права иметь, будут изъяты.

Также министр обороны США отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха.

