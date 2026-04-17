Испытанные в Украине: дешевые перехватчики спасали войска США во время войны с Ираном, - TWZ

Система Merops доказала свою эффективность в борьбе с дронами-камикадзе, став более дешевой альтернативой ракетным перехватчикам.

Дешевые беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине, продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с иранскими ударными дронами и уже используются для защиты американских войск на Ближнем Востоке, пишет TWZ.

Речь идет о системе Merops – компактных дронах, специально созданных для перехвата дальнобойных беспилотников-камикадзе, в частности Shahed-136. Как отметил министр армии США Дэниел Дрисколл во время слушаний в Конгрессе, эти дроны стали эффективной и дешевой альтернативой традиционным средствам ПВО.

По его словам, всего за восемь дней было закуплено около 13 тысяч таких перехватчиков. Сейчас их стоимость составляет около 15 тысяч долларов за единицу, но в перспективе может снизиться до менее чем 10 тысяч.

Значительно дешевле ракет

В отличие от дорогих систем, таких как Patriot или перехватчики Coyote от Raytheon, Merops позволяет значительно сократить расходы на уничтожение целей. Стоимость одного "Шахеда" оценивается в 30–50 тысяч долларов, что делает использование более дешевых перехватчиков экономически выгодным.

Украина уже некоторое время применяет подобные технологии для борьбы с российскими атаками дронов, что и доказало эффективность концепции массового использования дешевых перехватчиков в многоуровневой системе ПВО.

Merops может действовать автономно или под дистанционным управлением, оснащен датчиками для обнаружения целей и способен уничтожать их как прямым столкновением, так и взрывом вблизи. По данным разработчиков, скорость дрона превышает 280 км/ч, что позволяет перехватывать даже быстрые цели.

В Пентагоне пояснили, что оперативное внедрение новой системы стало возможным благодаря реформе процесса закупок, которая позволила избежать многоуровневой бюрократии.

Тысячи таких перехватчиков уже развернуты на Ближнем Востоке после атак, связанных с Ираном.

Дроны-перехватчики в центре внимания

Как сообщал УНИАН, Украина совершенствует технологии дистанционного управления, запуская и управляя роями дронов.

Как говорят эксперты, в будущем рои дронов позволят одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно или научат их "общаться" между собой в воздухе. Пока технология еще не готова к реальному внедрению, ведь алгоритмы действуют примитивно и не могут применяться в реальном воздушном бою.

