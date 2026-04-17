Пенсии в Украине выросли, однако каждый четвёртый пенсионер по-прежнему получает 3500 грн

Число пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, за год увеличилось с 15% до 19%.

Средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации выросла до 7 236 гривен, что на 14% больше, чем год назад. Несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысячи гривен в месяц.

Как сообщает "Опендатабот", при этом за год доля людей с самыми низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%.

Больше всего пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен – это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории – 6 686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен – 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас – уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысячи гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, тогда как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь – примерно 4,5 тысячи гривен.

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве – в среднем 9 864 гривны. Самые низкие – в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В целом лишь в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

Однако наибольший рост средней пенсии за год зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%) областях.

"Стоит отметить, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать – 2,8 миллиона украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысячи гривен в месяц", – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Украине насчитывается 10,05 млн пенсионеров. С января по март 2026 года число пенсионеров сократилось на 116 тысяч. Для сравнения, в среднем Украина теряет около 170 тысяч пенсионеров ежегодно. За четыре года полномасштабной войны количество пенсионеров сократилось на 740 тысяч.

Пенсии в Украине – другие новости

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 7 236,49 грн, а в марте он составлял 7 137,26 грн. Таким образом, средняя пенсия в Украине за месяц выросла на 99,23 грн.

В Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Вместо нынешней модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением.

Вас также могут заинтересовать новости: