Первые европейские авиакомпании официально отменяют рейсы из-за дефицита топлива

Нидерландская KLM отменит 160 рейсов в течение следующего месяца.

Первые европейские авиакомпании начали сокращать количество авиарейсов и повышать цены на билеты из-за сокращения запасов топлива в связи с Конфликтом на Ближнем Востоке. И если ситуация сохранится, аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение пропускной способности, приостановку полетов и введение дополнительных сборов на билеты

Как пишет Independent, немецкая Lufthansa заявила в четверг, что в ближайшее время приостановит полеты 27 самолетов, обслуживающих ее дочернюю компанию CityLine, а также четырех более старых самолетов под брендом Lufthansa, став первым крупным перевозчиком, объявившим о таком шаге.

Также KLM Royal Dutch Airlines, национальный авиаперевозчик Нидерландов, отменит 160 рейсов в течение следующего месяца в и из аэропорта Амстердама Схипхол, пишет Express. Пассажиры, затронутые этими изменениями, будут перебронированы на следующий доступный рейс.

Видео дня

Авиакомпания отметила, что не испытывает проблем с поставками авиационного топлива, но приняла это решение в качестве меры экономии в свете роста цен на топливо.

Кроме того, в четверг нигерийские авиакомпании предупредили, что могут прекратить полеты уже в понедельник, если цены на топливо, которые выросли примерно на 270% с конца февраля, не снизятся.

"В настоящее время доходов авиакомпаний недостаточно для покрытия только стоимости топлива", – заявила Ассоциация авиаперевозчиков Нигерии.

Повышение цен на билеты

Также авиакомпании Air France и KLM заявили о повышении стоимости билетов из-за подорожания топлива.

Обе авиакомпании уже в прошлом месяце ввели дополнительный сбор для компенсации стремительного роста цен на авиационное топливо. Тогда стоимость билетов эконом-класса туда и обратно выросла на дополнительные 50 евро.

Теперь, когда подтверждено дальнейшее повышение, стоимость дальнемагистрального перелета туда и обратно с Air France или KLM может увеличиться на 50 евро, в результате чего топливный сбор составит 100 евро сверх базовой цены. Тем временем, цены на рейсы в США, Канаду и Мексику могут вырасти на 70 евро, а стоимость билета эконом-класса туда и обратно может увеличиться на 10 евро.

Также британская Virgin Atlantic ввела дополнительную топливную надбавку в размере 70 долларов на билеты эконом-класса, в то время как цены на билеты премиум-эконом-класса выросли на 240 долларов, а на билеты бизнес-класса – на 490 долларов.

Генеральный директор Virgin Atlantic Корнел Костер предупредил пассажиров, что цены на авиабилеты могут продолжать расти в ближайшие месяцы и, возможно, до конца года.

"Мы никогда не видели такого уровня цен на авиационное топливо, и авиакомпании не могут выдерживать такие высокие затраты. Если цены на топливо значительно вырастут, я думаю, что надбавки могут увеличиться. Если они вырастут за неделю, а вы бронируете билеты за две недели, вы заплатите больше", заявил он.

Британская EasyJet ранее также предупреждала, что война повлияла на бронирование и приведет к повышению цен на билеты к концу лета, заявила, что 70% ее летней потребности в топливе зафиксировано на уровне 706 долларов за метрическую тонну. Однако ближе к концу лета хеджирование со стороны авиакомпании начнет сворачиваться, что потенциально может привести к увеличению затрат.

Такдже появились сообщения о том, что некоторые авиакомпании, например, JetBlue, также повысили плату за багаж в попытке компенсировать резкий рост цен на топливо.

Как война в Иране повлияла на авиаперевозки

Ранее стало известно, что в одном из крупнейших аэропортов Италии закончилось топливо, что привело к отмене рейсов. При этом чиновники заявляли, что дефицит временный и связан с ростом спроса во время пасхальных праздников, а не с войной в Иране или закрытием Ормузского пролива.

Издание Business Insider писало, что авиакомпании массово отменяют рейсы из-за войны в Иране. Отрасль авиаперевозок сталкивается с кризисом из-за дефицита топлива и роста цен.

