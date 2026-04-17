Валюта резко дорожает в конце недели: курс доллара и евро 17 апреля

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 апреля, вырос на 23 копейки и составляет 44,05 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,48 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 51,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривны за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,65 гривны. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,64 грн/евро, а курс продажи – 50,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,64 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,42 гривны за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 15 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 15 апреля – 51,33 грн/евро).

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться без резких скачков, тогда как евро будет оставаться зависимым от внешних факторов. Ожидаемый диапазон – 43,5–44,25 грн/долл. и 49,5–52 грн/евро.

