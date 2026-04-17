Алина Гросу родила первенца (фото)

Известная украинская певица Алина Гросу впервые стала мамой.

Радостной новостью 30-летняя артистка поделилась в своем Instagram и показала первые фото с новорожденным сыном.

"Наша любовь, наша маленькая Вселенная! Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить. Более 4 кг самого дорогого в мире золота и 58 см самых нежных булочек", - написала новоиспеченная звездная мамочка.

Как назвали малыша – Гросу пока не сообщила.

К слову, артистка в 2024 году во второй раз официально вышла замуж. По слухам, избранник звезды – актер Роман Полянский, с которым Алина встречалась еще до начала полномасштабной войны. Поклонники уверены, что пара снова вместе и теперь стала родителями. Но исполнительница официально ни подтверждает, ни опровергает эти предположения. Также Гросу часто скрывает лицо возлюбленного, добавляя смайлик.

