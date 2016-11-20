Луценко вылетел в Гаагу на встречу относительно преступлений, совершенных против "майдановцев"
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вылетел в Гаагу для проведения встречи с представителями Международного уголовного суда относительно преступлений, совершенных против активистов Майдана.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
«Курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждение возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства», - написала она.
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Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2014 года Верховная Рада приняла заявление о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда относительно совершения преступлений против человечности высшими должностными лицами государства во время Евромайдана.
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Однако Гаагский суд пока не начал расследование, объясняя это недостатком информации о спланированном характере и систематичности атак на активистов Майдана.
5 октября адвокаты семей Небесной сотни заявили, что передают в Международный уголовный суд материалы по делу Майдана, которые станут дополнительными аргументами для открытия производства о совершении уголовных преступлений тогдашними властями Украины против активистов Майдана.
Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявлял, что в Международном уголовном суде сомневаются, что тогдашняя украинская власть планировала расстрелы мирных граждан, а для полноценного рассмотрения дела Киев должен представить доказательства того, что агрессивные действия против участников мирных акций были применены не только в столице, но и по всей Украины.