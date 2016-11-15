Гаагский трибунал приравнял аннексию Крыма к международному военному конфликту - отчет

Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокурора суда Фату Бенсуда, опубликованном 14 ноября.

«Имеющаяся информация свидетельствует о том, что ситуация в пределах территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией», - говорится в отчете.

«Этот международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля (2014 года), когда Российская федерация развернула личный состав своих вооруженных сил, чтобы получить контроль над частями территории Украины без согласия украинского правительства», - заявил прокурор.

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«Право международных вооруженных конфликтов можно применить к данной ситуации и после 18 марта 2014 года (так называемое «присоединение» Крыма и Севастополя в состав РФ – УНИАН) в той мере, в которой события на территории Крыма и Севастополя будут равнозначны состоянию продолжающейся оккупации», - говорится в документе.

В отчете отмечается, что определение правомерности начальной интервенции, которая повлекла за собой оккупацию, не требуется.

«Для целей Римского статута вооруженный конфликт может носить международный характер, если одно или несколько государств полностью или частично захватывает территорию другого государства, встречает или не встречает оккупация вооруженное сопротивление», - подчеркивают в суде.

Напомним, 8 сентября 2015 года Украина подала заявление о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных РФ и террористическими организациями "ДНР/ЛНР", которые привели к тяжелым последствиям и массовым убийствам.