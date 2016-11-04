Байден призвал лидеров украинского государства сохранить независимость НАБУ

15:52, 04 ноября 2016
Политика
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Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров украинского государства сохранить независимость Национального антикоррупционного бюро.

Байден и Порошенко, в частности, вновь подтвердили важность усиления европейской энергетической независимости / Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Белого Дома по итогам разговора вице-президента с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Вице-президент и премьер-министр Гройсман согласились относительно важности дальнейшего прогресса в реформах, и особенно с необходимостью сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро», - говорится в сообщении.

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Байден призвал Гройсмана продолжать двигаться к устойчивому, прозрачному и конкурентному процессу приватизации ключевых государственных предприятий, а также придерживаться всех обязательств Украины перед МВФ.

В то же время по итогам разговора с украинским президентом отмечается, что оба лидера также выразили решительную поддержку укреплению Национального антикоррупционного бюро и обеспечению Бюро необходимыми ресурсами.

Байден и Порошенко подтвердили важность усиления европейской энергетической независимости.

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