НАБУ надеется получить право на "прослушку" до конца года

Об этом пресс-служба ведомства сообщает на странице в Facebook.

"Законопроект о "прослушке" для НАБУ, наконец, в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи», - говорится в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что этого шага ожидает и Международный валютный фонд. "Надеемся на поддержку общества и народных депутатов", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины" (о деятельности Национального антикоррупционного бюро) (№ 4812).

Как отметил директор НАБУ Артем Сытник, этим законопроектом в Уголовном процессуальном кодексе предлагается установить, что к органам, которые имеют право осуществлять снятие информации с каналов связи, относится и Бюро. Сейчас, отметил Сытник, право на снятие информации с каналов связи имеют органы Службы безопасности и Национальной полиции.

16 сентября комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган заявлял, что получение НАБУ возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи будет способствовать независимости ведомства.