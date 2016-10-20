Порошенко: ЕС примет решение о предоставлении Украине безвизового режима после принятия механизма его приостановления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

«Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента, и на сегодняшний день, сразу после решения о механизме приостановления безвизового режима, мы не имеем никаких сомнений, что это решение (о предоставлении Украине безвизового режима) будет немедленно принято», - заявил он.

«Я имел возможность в этом убедиться во время встреч на саммите Европейской народной партии, где и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и президент Европейского совета Дональд Туск и руководители стран - членов ЕС, включая Ангелу Меркель и многих других, твердо подчеркнули то, что надо ускорять предоставление безвизового режима (Украине), надо поддержать Украину в завершении процесса ратификации (Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС), надо обеспечить необходимые торговые преференции», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что разработка механизма временном приостановлении безвизового режима в ЕС не связана с Украиной.

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Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских прав, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

9 октября глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение о введении безвизового режима с Украиной.