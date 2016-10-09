Климкин не исключает введения против РФ более жестких мер, чем визовый режим

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Украине придется вводить в отношении России более жесткие меры, чем визовый режим.

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Об этом Климкин сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Я на самом деле никогда не выступал против (введения визового режима с Россией – УНИАН), но и вопрос поставлен неверно, вопрос не в том, визовый режим или не визовый режим. Я, например, не исключаю, что нам будут нужны даже более жесткие меры, чем визовый режим. Вопрос в том - что это нам даст, как мы это сделаем, в какие, собственно, сроки, как это на самом деле повлияет на наших граждан в оккупированном Крыму, на граждан, находящихся в России. Давайте честно скажем: у нас, когда мы имеем российскую агрессию, миллионы украинцев находятся в России», - заявил он.

По мнению министра, в случае введения визового режима, власти РФ используют это против Украины.

«Мы прекрасно понимаем, что Россия сразу начнет бешеную кампанию, будет усложнять получение виз, будет предлагать гражданство и много вещей», - добавил Климкин.

«Есть другие вопросы. Например, безвизовый режим с Беларусью - это тоже союзное (России) государство. Россия придет сюда и скажет: нам нужно больше консульств здесь (в Украине), чтобы выдавать визы, а нам нужно больше российских консульских представительств? Мой ответ – нет», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий на Согласительном совете предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширения санкций против РФ. Он напомнил, что в начале 2016 года внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан. Позже в тот же день Парубий спрогнозировал, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с РФ уже на текущей сессии.

Фракции «Народный фронт», «Самопомич» заявляли, что намерены поддержать введение визового режима с Россией.