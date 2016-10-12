Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником

Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенного на официальном сайте главы государства.

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«Назначить Уманского Игоря Ивановича советником президента Украины (вне штата)», - указано в документе.

Игорь Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, однако уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.