Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником
23:07, 12 октября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского.
Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником / president.gov.ua
Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенного на официальном сайте главы государства.
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«Назначить Уманского Игоря Ивановича советником президента Украины (вне штата)», - указано в документе.
Игорь Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, однако уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.
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