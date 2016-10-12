Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником

23:07, 12 октября 2016
Политика
891

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского.

president.gov.ua

Об этом говорится в тексте соответствующего указа, размещенного на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеПерестановки в команде Порошенко: новый глава АП Райнин рассказал о первоочередных задачах

«Назначить Уманского Игоря Ивановича советником президента Украины (вне штата)», - указано в документе.

Игорь Уманский был назначен на должность первого заместителя министра финансов Украины в декабре 2014 года, однако уже в декабре 2015 года подал прошение об отставке, не согласившись с политикой, проводимой Министерством финансов Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter