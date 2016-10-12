Украина и Канада вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Трюдо.

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Отмечается, что лидеры государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня: договорились о подписании в ближайшее время соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и обсудили условия активизации диалога по либерализации визового режима между Украиной и Канадой.

Глава Украинского государства также рассказал Трюдо о ситуации на Донбассе и выразил надежду, что санкционная политика Канады в отношении РФ будет сохранена.

Ранее сообщалось, что Украина и Канада до конца 2016 года могут подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.