Венецианская комиссия напомнила Раде, что стоит пересмотреть скандальную норму о "партийном рабстве"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

“Венецианская комиссия обеспокоена, что прошлой весной был утвержден закон, который позволяет политическим партиям исключать кандидатов из своего списка после выборов. Мы надеемся что этот вопрос будет серьезно рассмотрен украинскими законодателями”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Рада 16 февраля приняла изменения в закон о выборах народных депутатов относительно исключения кандидатов из избирательного списка в многомандатном округе уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии (соответствующий законопроект - №3700). Президент Петр Порошенко подписал документ 25 февраля.

Венецианская комиссия заявила, что закон не соответствует европейским стандартам.

В марте 49 нардепов обратились в Конституционный суд с просьбой признать этот закон неконституционным.

В июле председатель Рады Андрей Парубий заявил, что готовится предложение об отмене принятия закона о "партийное рабство".