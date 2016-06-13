Венецианская комиссия обнародовала вывод по закону о "партийной диктатуре": не соответствует европейским стандартам

Документ обнародован в понедельник на сайте Венецианской комиссии, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

«В соответствии со своими предыдущими замечаниями по статье 81 Конституции Венецианская комиссия считает противоречащими международным нормам возможности политических партий постфактум оспаривать выбор электората», - говорится в выводах.

В связи с этим в ВК считают, что полномочия политических партий удалять из своих списков кандидатов после того, как выборы уже состоялись, «должны быть пересмотрены в свете европейских стандартов».

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла изменения к закону о выборах народных депутатов (об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе).

Законом (№3700) устанавливается, что партия, которая выдвигала кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается согласно уставу партии, съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанного председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее, чем на 5 день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позднее, чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.