49 нардепов просят КС признать неконституционным закон о "партийной диктатуре"

Под представлением, инициированным межфракционным объединением «Народный контроль», поставили свои подписи 49 депутатов, сообщает пресс-служба «Народного контроля».

Как отмечается в сообщении, представление с требованием признать неконституционными нормы так называемого «закона о партийном рабстве» передали в КС сегодня, 22 марта, депутаты Дмитрий Добродомов, Олег Мусий, Богдан Матковский и Андрей Антоныщак.

Как заявил Добродомов, «принятый через позорное «кнопкодавство» закон не только легализует политическую коррупцию, но и противоречит сразу трем статьям Конституции».

«Закон имеет обратное действие во времени, что идет в разрез с ст. 58 Конституции Украины. Также позволяет изменять результаты выборов уже после выборов, а это противоречит ст. 5 Основного закона и разъяснениям Конституционного суда Украины. А еще ограничивает избирательное право граждан, поскольку сужает содержание и объем существующего права, что не соответствует ч. 3 ст. 22 украинской Конституции», – пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что содокладчики ПАСЕ по мониторингу Украины уже выразили обеспокоенность в связи с изменениями, которые вводит данный закон.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля ВР после неоднократных провальных голосований приняла в целом законопроект №3700 о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно исключения кандидатов из избирательного списка в многомандатном округе.

Установлено, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается съездом, собранием или конференцией партии в соответствии с ее уставом.

Предполагается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в депутаты Рады от партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах 26 октября 2014 года.

Первой партией, которая воспользовалась новой нормой, стала Радикальная партия Олега Ляшко, что исключила из своего списка 9 человек.