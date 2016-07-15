Готовится предложение по "отмене" закона о "партийной диктатуре" - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Парубий отметил, что будучи в оппозиции, демократические силы требовали, чтобы депутат, если он оставил свою фракцию, был лишен мандата.

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"Чем это было обусловлено тогда, когда правящая власть просто перекупала депутатов, и мы боролись против "тушек"? Но, наверное, сейчас уже есть много оговорок к подобному подходу и к подобным формам", - сказал он.

Спикер добавил, что множество иностранных партнеров Украины отмечают, что в этом законе есть "слишком много рисков" и оговорок, которые также высказывают представители общественности.

"Есть и позитив, и риск, к сожалению. И это один из законов, который остается, в том числе, и для меня, контраверсионным законом. Насколько мне известно, готовится предложение об отмене этого законопроекта, и когда оно будет зарегистрировано в зале, будем дискутировать, как дальше быть с этой проблемой", - сообщил председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля ВР приняла изменения к закону о выборах народных депутатов (об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе).

Законом (№3700) устанавливается, что партия, которая выдвигала кандидата в депутаты, включенных в ее избирательный список, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается выбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается согласно уставу партии, съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на 5 день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.