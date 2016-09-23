АП: в текст Соглашения об ассоциации с Евросоюзом изменений вносить не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы сейчас продолжаем активную работу, мы сегодня исходим из того, что должны быть две ключевые так называемые «красные линии» соблюдены: во-первых, никаких дополнительных новых переговоров мы открывать не собираемся, во-вторых - никаких изменений в текст Соглашения мы не собираемся вносить», - заявил он.

Читайте такжеПорошенко в октябре поедет в Брюссель искать компромисс по ратификации соглашения об ассоциации с ЕС

«В рамках этих «красных линий» мы будем искать взаимоприемлемый компромисс, который будет работать на пользу как Украине, так и Нидерландов и всего ЕС», - добавил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за - более 38%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Вместе с тем 22 сентября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«Я думаю, что, в конечном итоге, мы не ратифицируем, - сказал Рютте, - и это несмотря на потраченные месяца дипломатических усилий с целью выйти на решение».

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран - членов Европейского Союза и Украину.