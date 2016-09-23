Порошенко в октябре поедет в Брюссель искать компромисс по ратификации соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев на брифинге в Киеве.

«Мы сейчас готовим визит президента в Брюссель, который должен состояться во второй половине октября. В ходе этого визита мы будем ставить вопрос ратификации и поиска взаимоприемлемого компромисса относительно ратификации соглашения об ассоциации как с ЕС, так и с нашими нидерландскими партнерами», - заявил он.

«Мы найдем этот компромисс, поскольку у нас есть четкая договоренность президента с премьер-министром Нидерландов относительно того, что при принятии любого решения должны быть учтены интересы трех сторон – Украины, Нидерландов и ЕС в целом», - добавил Елисеев.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Явка составила 32,28%, против проголосовали 61,49% участников референдума, за – 38,51%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума.

В то же время 22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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«Я думаю, что в конечном итоге мы не ратифицируем. И это несмотря на потраченные месяцы дипломатических усилий с целью выйти на решение», - сказал он.

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что это соглашение в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов ЕС и Украину.