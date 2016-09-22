Порошенко прокомментировал принятие в Конгрессе США закона о поддержке Украины

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Президент отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину. Он напомнил, что очередным примером стало принятие Палатой представителей Конгресса США закона ”О поддержке стабильности и демократии в Украине”.

”Документ четко фиксирует сохранение американских санкций против РФ до своевременного, полного и доведенного выполнения ею Минских договоренностей. Другой важный пункт - запрет на признание аннексии Крыма. Предполагается, что соответствующие санкции будут оставаться в силе, пока президент США не предоставит Конгрессу показания о восстановлении суверенитета Украины над полуостровом. И, не менее важно, что к средствам поддержки Украины включені летальные оборонительные системы вооружений. Спасибо нашим партнерам за поддержку!” - заявил президент.

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Как сообщает сайт БПП «Солидарность», председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, комментируя решение Палаты представителей США, отметила, что важным является именно единогласное принятие законопроекта.

«Тот факт, что голосование было единогласным, подтверждает уровень внимания и поддержки государства нашими главными партнерами», – подчеркнула она.

Ирина Фриз напомнила главные положения принятого Палатой представителей США закона.

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«Во-первых, принятый закон предусматривает, что санкции США против России не должны быть отменены до полного выполнения Россией Минских договоренностей. Во-вторых, санкции не должны быть отменены, пока Украина не восстановит полного, реального контроля над украинским рубежом. В-третьих, “Акт стабильности и демократии в Украине” предусматривает санкции против третьих лиц и государств за нарушение режима санкций, связанных с оккупацией Крыма, а также введение общей политики НАТО по предупреждению передачи Российской Федерации военных технологий и услуг», – сообщила парламентарий.

Как сообщал УНИАН, отдельные положения закона также направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.

Соавторами документа выступили около 40 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Перед его подписанием президентом США идентичный по содержанию законопроект должен быть поддержан Сенатом.