Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием

Об этом сообщает Посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

”Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 “О поддержке стабильности и демократии в Украине”, ранее поддержанный Комитетом по иностранным делам”, - говорится в сообщении.

По словам украинских дипломатов, документ, инициированный сопредседателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиотом Энгелем и внесенный им совместно с конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером, фиксирует сохранение американских санкций против РФ до своевременного и полного выполнения ею Минских договоренностей.

”Закон содержит запрет на признание Соединенными Штатами аннексии Российской Федерацией Крыма. Предполагается, что соответствующие санкции будут оставаться в силе пока президент США не предоставит Конгрессу свидетельства о восстановлении суверенитета Украины над полуостровом”, - сказано в сообщении.

Также в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.

Соавторами документа выступили около 40 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий. Перед его подписанием президентом США идентичный по содержанию законопроект должен быть поддержан Сенатом.

Как сообщал УНИАН, 14 июля комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который усиливает санкционную политику в отношении России.