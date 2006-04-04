Прокурор Днепропетровской области противодействует расследованию покушения на Корбана

Адвокаты Геннадия КОРБАНА - Юрий КУРИЛОВ и Алексей НИЖНИК заявляют о «завуалированном» противодействии прокурора Днепропетровской области расследованию покушения на их подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы считаем, что со стороны прокурора области ШУБЫ идет просто завуалированное противодействие нормальному полному расследованию уголовного дела. И мы задаем вопрос: почему прокурор Днепропетровской области боится этого расследования», – сказал Ю. КУРИЛОВ.

Напомним, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на кандидата в депутаты Днепропетровского областного совета Г.КОРБАНА. В результате обстрела автомобиля Г.КОРБАН не пострадал, его охранник получил несколько ранений. По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Октябрьского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ю.КУРИЛОВ добавил, что представители пострадавшего обеспокоены затягиванием расследования дела со стороны Генеральной прокуратуры Украины. Он отметил, что до настоящего времени представители потерпевшего не располагают информацией о ходе следствия от центрального надзорного ведомства.

Кроме того, как отметил адвокат, на предоставленное сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины, изучавшим обстоятельства инцидента в Днепропетровске, письменное заявление, где была изложена мотивация выдвинутых Г.КОРБАНОМ версий покушения, представители ведомства порекомендовали «сотрудничать с прокуратурой (Днепропетровской) области».

«Хотя они как профессионалы должны были понимать, что в случае подачи заявления потерпевшего на самого прокурора области расследование по объективным причинам и законным причинам проводиться не может», – сказал Ю. КУРИЛОВ.

Адвокат отметил, что иск прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ о защите чести и достоинства, поданный к Г. КОРБАНУ, а также к телеканалам, распространившим интервью с ним, является «бессмысленным нонсенсом». Адвокаты считают, что этот иск является попыткой перенести расследование покушения на Г. КОРБАНА в плоскость гражданского судопроизводства. В этой связи они подчеркнули, что данный сугубо уголовный факт не может быть установлен или доказан в рамках гражданского судопроизводства.

«Если такое решение будет принято (в рамках гражданского судопроизводства – УНИАН), то это решение сродни индульгенции, выдававшейся на грехи, и с юридической точки зрения не будет нести правового смысла», – отметил он.

Ю. КУРИЛОВ напомнил, что на следующий день после обстрела автомобиля Г.КОРБАНА пострадавший действительно озвучил журналистам четыре версии возможных причин происшествия и назвал заказчиков покушения. Первая из них касалась его политической деятельности, поскольку Г. КОРБАН выдвигался кандидатом в Харьковский областной совет по спискам НСНУ, другие две версии были связаны с профессиональной деятельностью пострадавшего: участие в конфликтах вокруг Никопольского завода ферросплавов, а также Днепропетровского рынка «Озерка». В качестве четвертой версии Г. КОРБАН выдвинул предположение о том, что «к заказу на его убийство мог быть причастен прокурор Днепропетровской области ШУБА Владимир Васильевич».

В этой связи Ю. КУРИЛОВ отметил, что Г. КОРБАН, имея статус пострадавшего, согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса Украины, имел право заявлять ходатайства, предоставлять доказательства по делу, а также выдвигать версии.

Как сообщал УНИАН, 21 марта по указанию Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО в Днепропетровск направлена группа работников Генеральной прокуратуры для предоставления практической помощи в раскрытии покушения на убийство Геннадия КОРБАНА и его охранника.

28 марта В. ШУБА подал в Бабушкинский районный суд Днепропетровска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Г. КОРБАНА, в котором требовал признать информацию, которая была распространена 20 марта неправдивой, унижающей его честь, достоинство и деловую репутацию.

В своем иске В. ШУБА просил опротестовать распространенную телеканалами информацию и взыскать с истца 50 тыс. грн. морального ущерба и перечислить их на счета школ-интернатов Марганца и Орджоникидзе.