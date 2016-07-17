ЦИК: самая высокая явка пока зафиксирована в Волынской области, самая низкая - в Херсонской

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В отделе отметили, что в ЦИК уже поступили сведения относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательном участке по состоянию на 12.00.

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По предварительным данным, полученным от окружных избирательных комиссий, которые собраны ими путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий соответствующих одномандатных избирательных округов, явка избирателей на тот момент составляла: № 23 (Волынская область) – 19,76%; № 27 (Днепропетровская область) – 14,25%; № 85 (Ивано-Франковская область) – 9,77%; № 151 (Полтавская область) – 16,8%; № 183 (Херсонская область) – 7,3%; № 206 (Черниговская область) – 14,99%.

В ЦИК также отметили, что соответствующая информация по ОВО №114 (Луганская область) до Комиссии не поступила в полном объеме из-за отсутствия телефонной связи с отдельными избирательными участками.

«Именно по этой причине она отсутствует на официальном веб-сайте ЦИК», - говорится в сообщении.

Также в Отделе взаимодействия со СМИ отметили, что в течение дня ЦИК предоставит информацию о явке избирателей по состоянию на 16.00 и 20.00.

Окончательные официальные сведения по явке избирателей будут установлены окружными избирательными комиссиями ОВО № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206 на основе протоколов о подсчете голосов избирателей всех 1142 участковых избирательных комиссий.

Как сообщал УНИАН, сегодня проводится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).