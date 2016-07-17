В Украине сегодня проходят промежуточные выборы народных депутатов в 7 округах

В Украине сегодня проходят промежуточные выборы народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах.

Согласно данным, представленным на сайте Центральной избирательной комиссии, выборы состоятся в одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), № 206 (Черниговская область).

Всего для участия в выборах зарегистрирован 371 кандидат: 85 - выдвинуты партиями и 286 - самовыдвиженцы. Всего своих представителей выдвинули 26 партий.

По данным ЦИК, в ОИО №23 баллотируются 18 кандидатов, в ОИО №27 - 59, в ОИО №85 - 37, в ОИО №114 - 107 кандидатов, в ОИО №151 - 47, в ОИО №183 зарегистрировано 29 человек и в ОИО №206 - 74 кандидата.

Для наблюдения за ходом избирательного процесса зарегистрировано 304 официальных наблюдателя от иностранных государств (представляют 21 страну) и 2017 - от 20 международных организаций.

Голосование проходит с 8.00 до 20.00.

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Как сообщал УНИАН, на 17 июля назначены промежуточные выборы в 7 одномандатных избирательных округах:

№23 (Волынская область), поскольку в августе 2015 года умер народный депутат Игорь Еремеев (самовыдвиженец);

№27 (Днепропетровская область) - в декабре 2015 года сложил полномочия народный депутат Борис Филатов (самовыдвиженец), избранный мэром Днепра;

№85 (Ивано-Франковская область) - в апреле 2016 года сложил полномочия депутат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Игорь Насалик, назначен министром энергетики и угольной промышленности;

№114 (Луганская область) - в мае 2016 года сложил полномочия депутат-самовыдвиженец Юрий Гарбуз, назначен председателем Луганской областной государственной администрации

№151 (Полтавская область) - в апреле 2016 года сложил полномочия депутат от партии "БПП "Солидарность" Тарас Кутовой, назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины;

№183 (Херсонская область) - в мае 2016 года сложил полномочия народный депутат от БПП "Солидарность" Андрей Гордеев, назначен председателем Херсонской областной государственной администрации

№206 (Черниговская область) - в январе 2016 года сложил полномочия депутат от БПП "Солидарность" Владислав Атрошенко после избрания Черниговским городским головой.