Порошенко просит уволить прокурора и начальника полиции Николаевской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам после открытия производственно-перевалочного комплекса Bunge Украина на территории Николаевского морского порта.

«Я обращаюсь к генеральному прокурору уволить прокурора Николаевской области за бездействие в борьбе с коррупцией. Я обращаюсь к министру внутренних дел и шефу Нацполиции уволить главу полиции области и я думаю, что такими же решительными должны быть шаги власти по наведению порядка в государстве», - заявил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков написал заявление на увольнение.

Об этом сообщил журналистам президент Петр Порошенко после открытия производственно-перевалочного комплекса Bunge Украина на территории Николаевского морского порта. «Могу вам подчеркнуть, что вчера у меня была встреча с председателем Николаевской облгосадминистрации Вадимом Мериковим и, несмотря на определенные достижения, работу с АТО, другими вещами, после разговора со мной Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности главы областной госадминистрации. Это политическая ответственность», - заявил президент.