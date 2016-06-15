Глава Николаевской ОГА Мериков подал в отставку – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент Петр Порошенко после открытия производственно-перевалочного комплекса Bunge Украина на территории Николаевского морского порта.

«Могу вам подчеркнуть, что вчера у меня была встреча с председателем Николаевской облгосадминистрации Вадимом Мериковим и, несмотря на определенные достижения, работу с АТО, другими вещами, после разговора со мной Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности главы областной госадминистрации. Это политическая ответственность», - заявил президент.

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Напомним, в начале июня 2016 года оперативники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой с применением оружия задержали группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской ОГА Николаем Романчуком, под домом которого была найдена сеть тоннелей и сейфы с драгоценностями.

Мериков был назначен председателем Николаевской ОГА 28 июля 2014 года.