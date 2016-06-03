Сегодня Рада рассмотрит изменения в закон о свободном выборе места проживания в Украине (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, всего, согласно повестке дня, кроме этого вопроса, предполагается рассмотреть еще только 3 законопроекта.

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Среди них - уточнение порядка привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и изменения в закон о научной и научно-технической деятельности.