Сегодня Рада рассмотрит изменения в закон о свободном выборе места проживания в Украине (событие завершено)
09:59, 03 июня 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам).
Рада рассмотрит изменения в закон о свободном выборе места проживания / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, всего, согласно повестке дня, кроме этого вопроса, предполагается рассмотреть еще только 3 законопроекта.
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Среди них - уточнение порядка привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и изменения в закон о научной и научно-технической деятельности.
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