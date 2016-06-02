Рада приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 281 народный депутат из 381, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, от фракции "БПП" "за" проголосовали 128 депутатов, от "Народного фронта" - 78, от "Самопомочи" - 2, а от фракций "Оппозиционный блок" и Радикальной партии — по 1 депутату.

Кроме того, от группы "Видродження" законопроект поддержали все 23 депутата, от группы "Воля народа" - 15 депутатов, в "Батькивщине" "за" проголосовали 12 депутатов, а из внефракционных — 21.

Законом устанавливается, что систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды и Верховный Суд, который является высшим судом в системе судоустройства.

В состав Верховного Суда входят судьи в количестве не более 200 человек. В его составе действуют Большая Палата Верховного Суда, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

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Определяется, что в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

Согласно закону, суды образуются и ликвидируются законом. Проект закона о создании или ликвидации суда вносит в ВР президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

Назначение на должность судьи осуществляется президентом на основании и в рамках представления Высшего совета правосудия, без проверки соблюдения установленных этим Законом требований к кандидатам на должность судьи и порядка проведения отбора или квалификационного оценивания кандидатов.

На должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе 30 и не старше 65 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 5 лет, является компетентным, добропорядочным и владеет государственным языком.

Подбор и назначение на должность судьи включает, в частности, проведение Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на замещение вакантной должности судьи на основе рейтинга кандидатов, участвовавших в таком конкурсе, и внесение рекомендации Высшему совету правосудия о назначении кандидата на должность судьи.

Согласно закону, независимость судьи обеспечивается, в частности, его неприкосновенностью и иммунитетом. Судья обязан обратиться с сообщением о вмешательстве в его деятельность как судьи по совершению правосудия в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору.

Без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей либо арестом до вынесения обвинительного приговора суда, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Также судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.

Судье может быть сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения только генпрокурором или его заместителем.

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В законе также говорится о том, что с целью установления соответствия уровня жизни судьи имеющемуся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам, проводится мониторинг образа жизни судьи.

Кроме того, речь идет о полной проверке декларации каждого судьи, по меньшей мере, один раз в 5 лет.

Также законом вводится норма, согласно которой судья обязан ежегодно до 1 февраля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте ВККС декларацию родственных связей. Ежегодно до 1 февраля судьи должны подавать декларацию добродетели, которая состоит из перечня утверждений, истинность которых судья должен задекларировать путем их подтверждения или неподтверждения.

Одним из оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности является, в частности, непредставление или несвоевременное представление или ложная информация в декларации родственных связей или декларации добропорядочности. Предполагается увольнение судьи с должности в связи с нарушением обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества.

Также законом, в частности, из правозащитников и журналистов в составе 20 членов образуется Общественный совет добропорядочности. Он должен способствовать ВККС в установлении соответствия судьи (кандидата на должность) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания.

В законе также говорится о создании при ВККС Национальной школы судей Украины, которая обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для системы правосудия и осуществляет научно-исследовательскую деятельность.

Законом также предусматривается создание Службы судебной охраны.

Базовый размер должностного оклада судьи, согласно закону, составляет: 30 минимальных заработных плат – судьи местного суда; 50 – судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда; 75 – судьи Верховного Суда. К базовому размеру должностного оклада дополнительно применяются и региональные коэффициенты. Судьям также выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет.

Пенсия выплачивается судье в размере 50% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. За каждый полный год работы на должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% денежного содержания судьи.

В Заключительных и Переходных положениях закона также устанавливается, что со дня начала работы Верховного Суда Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке.

Верховный Суд должен быть образован в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона. В этот же срок должны быть по результатам конкурса назначены его судьи. Он начинает работу при условии назначения не менее 65 судей.

Кроме того, устанавливается, что полномочия судей, назначенных на должность сроком на 5 лет до вступления в силу этого закона, прекращаются с истечением срока, на который они были назначены. Судьи, полномочия которых прекратились в связи с истечением такого срока, могут быть назначены на должность судьи по результатам конкурса.

Этот закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)", кроме пунктов 39 и 48 этого Раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.